جوائز الأفضل في دوري الأبطال.. صلاح يغيب.. وليفربول يسيطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أعلن الاتحاد الأوروبي عن المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الموسم الماضي بمسابقة دوري أبطال أوروبا والتي شهدت تتويج ليفربول باللقب.

واختار الاتحاد الأوروبي ثلاثة لاعبين من كل مركز، حيث سيتم الإعلان عن الفائز في 29 من الشهر الجاري خلال حفل قرعة دور المجموعات من النسخة المقبلة.

وشهدت القائمة النهائية غياب النجم المصري ولاعب ليفربول محمد صلاح رغم قيادته لفريق بالتتويج بالمسابقة القارية للمرة السادسة في تاريخ النادي الإنجليزي على حساب توتنهام هوتسبير.

القائمة شهدت سيطرة من جانب لاعبي ليفربول حيث تواجد خمسة لاعبين من الريدز وهم :أليسون بيكر - فيرجيل فان دايك - ترينت ألكسندر أرنولد - جوردان هندرسون - ساديو ماني.

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وجاءت قائمة الأفضل كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر (ليفربول) ، وهوجو لوريس (توتنام) ، ومارك أندري تير شتيجن (برشلونة).

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد (ليفربول) ، وماتياس دي ليخت (أياكس أمستردام ثم يوفنتوس) ، وفيرجيل فان دايك (ليفربول).

خط الوسط: جوردان هندرسون (ليفربول)، فرينكي دي يونج (أياكس أمستردام ثم برشلونة)، وكريستيان إريكسن (توتنام).

خط الهجوم: ساديو ماني (ليفربول)، وليونيل ميسي (برشلونة)، وكريستيانو رونالدو (يوفنتوس).