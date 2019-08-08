الأهلي يرد عبر الخليج 365.. هل تلقى خطابًا من النجم الساحلي لإنهاء أزمة كوليبالي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ريهام حمدي:
كشف حلمي عبدالرازق المستشار القانوني للنادي الأهلي، عن عدم تواصل إدارة النجم الساحلي بشأن تسوية أوضاع الإيفواري سليماني كوليبالي والذي انتقل للفريق الساحلي مؤخرًا.
وأضاف عبدالرازق في تصريحات عبر "الخليج 365"، اليوم الخميس، أن إدارة النادي الساحلي لم تتواصل بشأن تقسيط عقوبة كوليبالي، مشددًا أن إدارة ناديه في انتظار تنفيذ العقوبة والتي ستطبق في الثاني من سبتمبر المقبل.
وكان النادي الساحلي أعلن في الساعات الأولى من صباح الخميس عن مراسلته لإدارة الأهلي لإنهاء أزمة اللاعب الإيفواري.
وسبق وأن أعلن عبدالرازق عن أحقية الأهلي في الحصول على مبلغ مليون و436 ألف دولار بسبب هروب اللاعب وفسخ تعاقده من طرف واحد.
وكان كوليبالي صاحب الـ24 عامًا قد هرب من النادي الأهلي في عام 2017 لينضم بعد ذلك لفريق بارتيك الأسكتلندي قبل أن ينتقل إلى النجم الساحلي التونسي في مايو الماضي.
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