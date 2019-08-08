النادي البرتغالي يصعد للفيفا.. تطور جديد في أزمة كهربا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال مصدر مسؤول باتحاد الكرة إن نادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي تقدم بشكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بسبب عدم إرسال البطاقة الدولية الخاصة بمحمود عبدالمنعم "كهربا" نجم الزمالك السابق.

وأوضح المصدر الذي رفض الكشف عن هويته أن اتحاد الكرة رفض إرسال البطاقة الدولية الخاصة بـ"كهربا" إلى الاتحاد البرتغالي الذى طلبها سابقاً، وذلك كنوع من التضامن مع الزمالك.

وانتقل "كهربا" نهاية الشهر الماضي بشكل رسمي إلى نادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي الذي يقوده أوجوستو إيناسيو المدير الفني السابق للزمالك لمدة موسمين.

وانقطع اللاعب عن تدريبات الزمالك بداعي أن عقده مع ناديه ينتهي بنهاية الموسم الجاري، فيما يؤكد مسؤولو النادي الأبيض أن اللاعب مرتبط بعقد حتى عام 2022.

ولكن كهربا يؤكد على عدم قانونية عقده مع القلعة البيضاء بعدما تم توثيق عقد التجديد في موعد متأخر.

كيف يتحرك أطراف الأزمة ؟

ووفقا للمصدر فإن نزاع اللاعب ونادي الزمالك سيبدأ داخل أروقة شؤون اللاعبين في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ثم ينتقل إلى المحكمة الرياضية الدولية "كاس" من أجل الفصل في مدى صحة عقد اللاعب وفي هذا الصراع سيعاود الاتحاد البرتغالي مجددًا طلب بطاقة مؤقتة، بداعي وجود عوار في عقد اللاعب وفي هذه الحالة سيتم الموافقة على البطاقة المؤقتة."

وأضاف: "اللاعب سيتوجه إلى المحكمة الرياضية الدولية بداعي وجود عوار في العقد، والزمالك أيضًا سيتوجه إلى المحكمة الرياضية، ولحين الفصل في الأمر سيشارك اللاعب مع ناديه الجديد."

وواصل: "إذا كان اللاعب على حق في الموقف الذي اتخذه لن يتم اتخاذ أي إجراء ضده، وإذا ثبت صحة موقف النادي سيتم تغريم اللاعب ماليًا بقيمة المدة المتبقية في عقده وإيقافه."

لائحة الفيفا

الحكم على موقف كهربا يعتمد بشكل أساسي على إجراءات تسجيل اللاعبين المتبعة في الاتحاد المصري لكرة القدم، وإن كان العقد قد تم توثيقه بشكل صحيح وفي حال وجود مخالفة فإن اللاعب تتم معاملته كلاعب حر باعتبار أن العقد القديم انتهى بنهاية موسم 2018-2019.

العنصر الذي يمكن أن يظل ضد كهربا في هذا الجانب، هو أن اللاعب رحل عن النادي قبل انتهاء الموسم حيث تقول المادة 16 من اللائحة: "لا يمكن إلغاء العقد من طرف واحد خلال الموسم".

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ثانيًا: إذا كان عقد كهربا الجديد صحيحا وخاليًا من الأخطاء في عملية التسجيل واللاعب مستمر مع الزمالك حتى 2021-2022، فإن كهربا لا يحق له الرحيل لأي نادٍ آخر وإلا سيتم معاملته كلاعب فسخ عقده من طرف واحد لسبب رياضي غير عادل.

وينظم الاتحاد الاتحاد الدولي في المادة 17 من اللائحة شؤون اللاعبين توابع فسخ العقد من طرف واحد لسبب رياضي غير عادل في 5 نقاط:

1- في كل الأحوال، الطرف الذي يفسخ العقد عليه دفع تعويض.

2- لا يمكن التنازل عن الحق في التعويض لصالح طرف آخر، إذا توجب على المحترف دفع التعويض عليه بالتضامن مع ناديه الجديد تحمل المبلغ المطلوب.

3- إضافة على وجوب دفع التعويض سيكون هناك عقوبات رياضية على أي لاعب يفسخ عقده في فترة الحماية، وهذه الفترة تكون في حدود 4 أشهر من إمكانية خوضه للمباريات الرسمية، وقد تصل العقوبة إلى 6 أشهر، ويتم تنفيذ عقوبة الإيقاف بداية من الموسم التالي مع ناديه الجديد.

4- إضافة إلى المشاركة في دفع التعويض المادي، فهناك عقوبات رياضية توقع على أي نادٍ يثبت مشاركته في عملية خرق للعقد خلال فترة الحماية، وما لم يثبت العكس أي نادٍ سيقوم بالتعاقد مع لاعب فسخ عقده بدون سبب رياضي عادل، يتم حرمانه من تسجيل اللاعبين الجدد على المستوى المحلي والدولي لفترتي انتقال.

5- أي شخص تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم يقوم بسلوك يساعد على فسخ عقد لاعب محترف مع ناديه لتسهيل عملية الانتقال يحب أن يتعرض للعقاب.

- في كل الأحوال يحصل اللاعب الذي يفسخ عقده من طرف واحد على بطاقة مؤقتة للعب مع ناديه الجديد حتى يتم الفصل بشكل نهائي في الأمر، وتحديد إن كان هناك خطأ من جانبه وبناء عليه تتحدد العقوبة المنتظرة بشأنه.

التعويض

يوضح الاتحاد الدولي كيف يقوم العنصر الذي أخل بشروط التعاقد بدفع التعويض "في كل الأحوال، العنصر الذي أخل بالعقد يجب أن يدفع تعويضا، وما لم يرد نص في العقد يتم حساب قيمة التعويض وفقًا لقوانين كل دولة، نوعية الرياضة، والعديد من المعايير الأخرى".

وبخصوص هذه المعايير، تقول اللائحة: "هذه اللائحة يجب أن تحتوي على وجه الخصوص الراتب والمكافأة الأخرى التي يحصل عليها اللاعب وفقًا للعقد القائم أو الجديد، والوقت المتبقي في العقد حتى 5 سنوات على الأكثر، الأموال التي دفعها ناديه السابق لاستقدامه، وإذا كان الإخلال بالعقد حدث خلال فترة الحماية".