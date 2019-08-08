رسمياً.. تأجيل مباراة ذهاب الزمالك وبطل الصومال إلي ما بعد العيد الأضحى

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن نادي الزمالك أن مباراة الفريق مع ديكاداها الصومالى تأجلت رسمياً إلى ما بعد عيد الأضحى.

وقال موقع نادي الزمالك الرسمي إن مسئولي الأبيض توصلوا لاتفاق مع مسؤولي نادي ديكاداها الصومالى والاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" على تأجيل مباراة الفريقين المقرر لها يوم الأحد المقبل إلى الـ 16 من أغسطس.

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وأكد الموقع أنه تم الاتفاق على إقامة المباراة على ملعب بتروسبورت كما هو محدد لها .

ووصلت بعثة الفريق الصومالى إلى القاهرة فى الساعات الأولى من صباح اليوم، الخميس، للاستعداد لمباراة الذهاب التي تقام الجمعة القادم على أن يستمر في مصر حتى مباراة العودة المقر لها يوم 23 من الشهر الجاري.

ويبدأ عيد الأضحى المبارك الأحد القادم الموافق الـ 11 من أغسطس وينتهي فى الـ 15 من أغسطس.