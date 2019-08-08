الشرطة تعتقل مشجع بسبب هجوم عنصري ضد محمد صلاح

ألقت الشرطة القبض على مشجع لنادي إيفرتون الإنجليزي، بعد قيامه بهجوم عنصري ضد محمد صلاح نجم منتخب مصر، والمحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي.

وكان المشجع نشر تغريدة عبر حساب "تويتر" موجهة إلى محمد صلاح، تحمل هجوم عنصري، ضد نجم النادي الإنجليزي.

وبحسب صحيفة ميرور الإنجليزية فإن شرطة اقليم ميرسيسايد قامت بإعتقال الرجل ذو الـ 32 عام في ارتكابه جريمة النظام العام المشددة عنصريًا، وعرقلة أحد الضباط أثناء قيامه بواجبه.

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وأوضحت أن التغريدة تضمنت صورة ساخرة لمحمد صلاح،

قبل أن يقوم أخرون بمشاركتها.

فيما أبدى إيفرتون غضبه تجاه الواقعةوأدانها بشدة مؤكداً رفضه لتلك الأمور، وعلق المتحدث باسم النادي قائلاً " إيفرتون يدين بأقوى العبارات أي نوع من العنصرية".

يذكر أن محمد صلاح كان تعرض لواقعة مشابهة، حينما تعرض لهجوم عنصري من جماهير تشيلسي وأحد مشجعي وست هام يونايتد.