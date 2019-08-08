الأهلي يرد على عرض بوردو الفرنسي لضم أزارو

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي إن المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق لم يحصل على أي عروض رسمية من جانب

بوردو الفرنسي.

وأشار عبد الحفيظ إلى أن أزارو مستمر مع الأهلي ولم يتلق أي عروض لمغادرة

القلعة الحمراء كما تردد في الساعات الماضية.

وكانت ترددت أنباء حول وصول عروض رسمية من نادي بوردو الفرنسي إلى الأهلي لضم والمهاجم المغربي وليد أزارو خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.