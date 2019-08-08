اخبار الرياضه

الأهلي يرد على عرض بوردو الفرنسي لضم أزارو

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي إن المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق لم يحصل على أي عروض رسمية من جانب

بوردو الفرنسي.

وأشار عبد الحفيظ إلى أن أزارو مستمر مع الأهلي ولم يتلق أي عروض لمغادرة

القلعة الحمراء كما تردد في الساعات الماضية.

وكانت ترددت أنباء حول وصول عروض رسمية من نادي بوردو الفرنسي إلى الأهلي لضم والمهاجم المغربي وليد أزارو خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يرد على عرض بوردو الفرنسي لضم أزارو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا