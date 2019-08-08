الأهلي يكشف حقيقة رحيل هشام محمد إلى طنطا

أكد مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي حقيقة ما تردد حول رحيل هشام محمد لاعب وسط الفريق إلى طنطا على سبيل الإعارة. وسط الفريق إلى طنطا على سبيل الإعارة. وقال المصدر إن طنطا استعار هشام شعبان مهاجم فريق الشباب وليس هشام محمد موضحاً أن الأمر حدث به لبس من جانب بعض الإعلاميين.

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