فتح منفذ بيع تذاكر مباراة الأهلي واطلع بره

قال العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي إنه تقرر فتح منفذ لبيع تذاكر مباراة «اطلع برة» بطل جنوب السودان باستاد الإسكندرية بداية من اليوم الخميس، على أن تستمر

عملية البيع يومى الجمعة والسبت تيسيرا على جماهير الأهلي التى لم تتمكن من الحجز على النظام الإلكترونى.

وأضاف أن تذاكر الدرجة الموحدة موجودة حاليًا في منفذ بيع التذاكر في ستاد الإسكندرية.

يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة «اطلع برة» بطل جنوب السودان في ذهاب الدور التمهيدي بمنافسات دوري أبطال أفريقيا والمقرر إقامتها مساء الأحد المقبل على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.