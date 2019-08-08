محمد صلاح خارجها.. ماني يتصدر قائمة أفضل مهاجم في أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم الخميس، أسماء المرشحين لجائزة أفضل مهاجم في أوروبا لعام 2019. وضمت القائمة ثلاثة أسماء وهم: -السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول الإنجليزي الذي توج مع الفريق بدوري أبطال أوروبا ووصيف البريميرليج. Advertisements -الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة الإسباني الذي فاز مع الفريق بالليجا ووصل مع الفريق إلى دور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا وخسر أمام ليفربول. -البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي والذي فاز مع الفريق بالدوري الإيطالي وقدم مستوي كبير ومميز في بطولة دوري الأبطال رغم توديع البطولة من دور الثمانية. الفريق بالدوري الإيطالي وقدم مستوي كبير ومميز في بطولة دوري الأبطال رغم توديع البطولة من دور الثمانية. وسيتم الكشف عن الفائز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا لعام 2019، على هامش إجراء مراسم سحب قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا يوم 29 أغسطس الجاري.

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