كانسيلو: الدوري الإنجليزي هو الأقوى في العالم

أعرب جواو كانسيلو لاعب مانشستر سيتى الجديد القادم من صفوف يوفنتوس الإيطالى عن سعاته باللعب في الدوري الإنجليزي الذي وصفه بالأقوى في العالم.

قدم نادي مانشستر سيتى فى مؤتمر صحفي، عصر اليوم الخميس، لاعب الفريق الجديد جواو كانسيلو، وقال اللاعب: بالنسبة لى فإن الدورى الإنجليزى الممتاز هو الأفضل على

مستوى العالم بدون أدنى شك أتطلع للعب مباراتى الأولى هنا وأحب الملاعب والأجواء.

كلاعب فأنا أحب التحديات الجديدة أعرف المنافسة هنا فكايل ووكر لاعب رائع ولكن مزيد من المنافسة يعنى المزيد من التطور كلاعب، أحلم بأن أكون أفضل لاعب فى

مركزى والسيتى مكان جيد للقيام بذلك.

أضاف كانسيلو أنا هنا من أجل المساعدة فى أى مكان يضعنى فيه المدير الفنى، أنا ظهير أيمن ولكن لاعب متنوع ويمكننى اللعب فى أكثر من مركز، ولذلك سألعب فى أى مكان يطلب منى بيب جوارديولا اللعب فيه.

يستعد مانشستر سيتى للموسم الجديد، بعد أن توج بلقب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي برصيد 98 نقطة، للمرة الثانية على التوالي.