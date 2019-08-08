شاهد.. عادل طعيمة: مواهب الكرة المصرية اختفت بسبب المجاملات

أكد عادل طعيمة نجم الأهلي السابق، أن المجاملات في قطاع الناشئين أحد أسباب غياب المواهب عن الكرة المصرية، في الفترة الأخيرة.

وقال طعيمة في تصريحات تلفزيونية "أحيانًا تكون هناك مجاملات بدرجات معينة، أوقات معينة في اختيار الناشئين، وذلك الأمر يتوقف على مدير القطاع ورئيس النادي".

وواصل "لا أقصد التعميم فكل مجال فيه الجيد والسيئ، وهناك نوادي يحدث بها ذلك في بعض الفترات وأخرى لا، ولكن إذا قام رئيس النادي باختيار مدير قطاع الناشئين عن كفاءة فسيضمن عدم وجود مجاملات".

وأردف "إذا الضمير كان حيًّا، لن يتمكن مدير

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القطاع من مجاملة أي لاعب، ولن يتواجد لاعب بسبب والده، أو بسبب واسطة".

واستطرد "المجاملات تنعكس على فريق الناشئين بالنادي، فمن الممكن أن ينجح الفريق في حصد بطولة، ولكن لا يخرج منه لاعب أو موهبة كبيرة".

واختتم "ظهر ذلك جليًا على منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا الأخيرة، فكل المنتخبات كانت متفوقة على الفراعنة بشكل واضح للغاية".

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