تعرف على سبب تسمية فريق "اطلع برا" خصم الأهلي بهذا الاسم

يستعد النادي الأهلي لمواجهة فريق اطلع برا في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا يوم 11 أغسطس في تمام السابعة مساءً علي ملعب برج العرب بالإسكندرية.

بعض المعلومات عن فريق اطلع برا:

أنشئ نادي اطلع برا بعد أن انفصلت السودان عام 2011 إلى السودان الشمالية والجنوبية تحت مظلة الدولة الجديدة

جنوب السودان.

يعرف هذا النادي بهذا الاسم نسبة إلي حي اطلع برا الذي يوجد داخل العاصمة الجديدة جوبا.

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وجاءت تسمية هذا الفريق الذي ينتسب إلى أحداث حزينة للغاية، حيث تعرض سكان المنطقة للاعتداء المتكرر من قبل الأمن السوداني، وكان

الأمن دائمًا يدخلون أحياء المدينة ويجبرون السكان على الخروج من منازلهم قائلين "اطلع برا".

ولكن رغم كل هذه المعاناة استطاع الفريق أن يتغلب عليها وعلى تأخر كرة القدم في الجنوب وتأهل لدوري الأبطال 3مرات عامي 2013 و2015 وهذا العام.

وسيخوض الفريق السوداني مواجهتي الدور التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا في مصر وستكون مباراة العودة علي ملعب برج العرب أيضاً وذلك بسبب ضعف الإمكانيات للفريق.