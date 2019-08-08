لاعب الأهلي ينضم لطنطا

حسم مسئولو مجلس إدارة نادي طنطا، تعاقده مع لاعب خط هجوم النادي الأهلي الشاب هشام شعبان خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية. الانتقالات الصيفية الجارية. وأتم طنطا تعاقده مع اللاعب على سبيل الإعارة لمدة موسم بعد التوصل لاتفاق مع إدارة النادي الأهلي. موسم بعد التوصل لاتفاق مع إدارة النادي الأهلي. وكان نادي طنطا حسم أيضًا تعاقده مع لاعب شباب الأهلي مصطفى عزت على سبيل الإعارة لمدة عام. عام.

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