أشرف صبحي يحسم موقف الوزارة من أزمة اتحاد الكرة ومدرب المنتخب

أكد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تلتزم بقانون الرياضة واللائحة في أزمة الاتحاد المصري لكرة القدم، التي تتيح للمدير التنفيذي إدارة شئون الاتحاد بعد استقالة مجلس الإدارة، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة.

أضاف وزير الشباب والرياضة، أنه اجتمع مع اللجنة الموفدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم لحرص الدولة على توضيح كل الأمور الخاصة بتلك الأزمة، وتم التأكد من قانونية الاستقالة المجمعة للمجلس.

كما تم بحث الوضع الحالي لاتحاد الكرة،

وسبل حل تلك الأزمة بما يتوافق مع اللوائح الدولية والمحلية، مشيرًا إلى أنه ينتظر زيارة أخرى للوفد الدولي في نهاية أغسطس لاتخاذ القرار المناسب، الذى يضمن استقرار المنظومة الكروية للاتحاد بشكل يضمن عدم إثارة أي مشاكل مع الفيفا، أو مخالفة المواثيق الدولية.

وشدد على أن كل ما يدور على الساحة من ترشيحات وأسماء تم طرحها لتولى اللجنة التي ستدير

الاتحاد لمدة عام، مجرد تكهنات وليست حقائق، حيث إن الأمور حتى الآن تسير نحو تطبيق اللائحة الخاصة بالجبلاية، التي تنص على أن يقوم المدير التنفيذي بتسيير أمور الاتحاد في مدة لا تتجاوز الأشهر الثلاثة، والدعوة لفتح باب الترشح لانتخابات جديدة، ولن نتحدث عن تشكيل أي لجنة إلا بعد موافقة الفيفا على ذلك.

وعن ترشيح مدير فنى للمنتخب أكد أن هذا الأمر سابق لأوانه، ولابد من ترتيب البيت من الداخل أولًا ثم تأتى اللجنة، أو المجلس الجديد ليتم الاختيار عن طريقهم، وشدد على أن الدولة لن تتدخل في مثل هذه الأمور الفنية.