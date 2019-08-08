رياضة | مسئولو منطقة بنى سويف يعقدوا إجتماعا للأندية لبحث إجراءات الموسم الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسئولو منطقة بنى سويف يعقدوا إجتماعا للأندية لبحث إجراءات الموسم الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد مسئولو منطقة كرة القدم ببنى سويف إجتماعا مكثفا مع أعضاء الهيئات الرياضيات وذلك بحضور جميع العاملين بالفرع لمناقشة العديد من الملفات الهامة قبل انطلاق الموسم الجديد.

وأعرب صلاح بدر رئيس منطقة بنى سويف لكرة القدم على أمله فى أن يكون الموسم الجديد افضل من جميع النواحى التنظيمية والإدارية والفنية والإرتقاء باللعبة بالمحافظة.

وخلال الاجتماع الذى شهد حضور مندوبي الأندية والهيئات الرياضية تطرق إلى الحديث عن مشاكل الهيئات وكيفية حلها والتغلب عليها خلال الموسم الجديد وخاصة مشاكل الحكام وضرورة أن يسود إحترام المدير الفنى للحكم والعكس بجانب أن يكون هناك حالة إحترام من اللاعبين للحكام على أرض الملعب.

فيما تطرق حديث نائب رئيس مجلس الإدارة إلى ما جاء من تعليمات مالية وإدارية، وقام أكرم عبد المرشد مقرر لجنة المسابقات بشرح إجراءات القيد الخاصة بشئون اللاعبين والمسابقات للموسم 2019/2020.