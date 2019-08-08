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رياضة | بدون محمد صلاح.. قائمة المرشحين لأفضل لاعب بدوري أبطال أوروبا

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قام الاتحاد الأوروبي "الويفا" عن إعلان أسماء اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الموسم الماضي في النسخة الماضية

واختارت "الويفا" ثلاثة لاعبين من كل مركز، حيث سيتم الإعلان عن الفائز بالجائزة  29 من أغسطس خلال حفل قرعة دور المجموعات من النسخة القادمة.

وغاب النجم المصري ولاعب محمد صلاح عن القائمة النهائية رغم تأثيره مع الريدز في تحقيق دوري أبطال أوروبا على حساب  فريق توتنهام .

وشهدت القائمة النهائية سيطرة من  لاعبي ليفربول حيث تواجد خمسة لاعبين من الريدز وهم :جوردان هندرسون - ساديو ماني -أليسون بيكر - فيرجيل فان دايك - ترينت ألكسندر أرنولد.

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وجاءت قائمة الأفضل كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر (ليفربول) ، وهوجو لوريس (توتنام) ، ومارك أندري تير شتيجن ().

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد (ليفربول) ، وفيرجيل فان دايك (ليفربول) وماتياس دي ليخت (أياكس أمستردام ثم يوفنتوس).

خط الوسط: جوردان هندرسون (ليفربول)، وكريستيان إريكسن (توتنام) ،وفرينكي دي يونج (أياكس أمستردام ثم برشلونة).

خط الهجوم: ساديو ماني (ليفربول)، وكريستيانو رونالدو (يوفنتوس) وليونيل (برشلونة).

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