رياضة | بدون محمد صلاح.. قائمة المرشحين لأفضل لاعب بدوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بدون محمد صلاح.. قائمة المرشحين لأفضل لاعب بدوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام الاتحاد الأوروبي "الويفا" عن إعلان أسماء اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الموسم الماضي في دوري أبطال أوروبا النسخة الماضية

واختارت "الويفا" ثلاثة لاعبين من كل مركز، حيث سيتم الإعلان عن الفائز بالجائزة 29 من أغسطس خلال حفل قرعة دور المجموعات من النسخة القادمة.

وغاب النجم المصري ولاعب ليفربول محمد صلاح عن القائمة النهائية رغم تأثيره مع الريدز في تحقيق دوري أبطال أوروبا على حساب فريق توتنهام .

وشهدت القائمة النهائية سيطرة من لاعبي ليفربول حيث تواجد خمسة لاعبين من الريدز وهم :جوردان هندرسون - ساديو ماني -أليسون بيكر - فيرجيل فان دايك - ترينت ألكسندر أرنولد.

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وجاءت قائمة الأفضل كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر (ليفربول) ، وهوجو لوريس (توتنام) ، ومارك أندري تير شتيجن (برشلونة).

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد (ليفربول) ، وفيرجيل فان دايك (ليفربول) وماتياس دي ليخت (أياكس أمستردام ثم يوفنتوس).

خط الوسط: جوردان هندرسون (ليفربول)، وكريستيان إريكسن (توتنام) ،وفرينكي دي يونج (أياكس أمستردام ثم برشلونة).

خط الهجوم: ساديو ماني (ليفربول)، وكريستيانو رونالدو (يوفنتوس) وليونيل ميسي (برشلونة).