رياضة | سر فشل انتقال نجم الريال إلى مانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سر فشل انتقال نجم الريال إلى مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث توني كروس نجم نادي ريال مدريد ومنتخب ألمانيا، عن سبب فشل انتقاله إلى مانشستر يونايتد قبل قدومه آلى النادي الملكي في 2014.

وقال كروس، في تصريجاته: "كنت على مقربة من الإنضمام لنادي مانشستر يونايتد، الأمر المؤكد هو أنني لن أتوّج بـ3 دوري أبطال أوروبا معهم".