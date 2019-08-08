رياضة | سر فشل انتقال نجم الريال إلى مانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سر فشل انتقال نجم الريال إلى مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تحدث توني كروس نجم نادي ريال مدريد ومنتخب ألمانيا، عن سبب فشل انتقاله إلى مانشستر يونايتد قبل قدومه آلى النادي الملكي في 2014.
وقال كروس، في تصريجاته: "كنت على مقربة من الإنضمام لنادي مانشستر يونايتد، الأمر المؤكد هو أنني لن أتوّج بـ3 دوري أبطال أوروبا معهم".
وتابع: "الانضمام لمانشستر يونايتد في 2014؟ كانت أُمسية رائعة تحدثنا فيها عن الخطط المستقبلية للنادي، تحدثنا أيضًا عن أنفسنا و عرفنا أكثر عن دافيد مويس،وكيف سنحيا هناك في مان".
وأضاف: "في النهاية انفصلنا لكي يقوم كل واحد منا بعمله ليتم الأمر، اتفقنا على كل المتغيرات والخطوة القادمة هي البحث في مدينة مانشستر، الصفقة لم تكن معقدة لكن بعدها توقف الأمر".