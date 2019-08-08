رياضة | برشلونة يوجه رسالة نارية لنيمار بعد موافقته على ريال مدريد

بعث مسئولو نادي برشلونة الإسباني رسالة للبرازيلي نيمار مهاجم فريق باريس سان جيرما رداً على موافقته على الانضمام لنادي ريال مدريد.

وانتشرت شائعات خلال الساعات الماضية تفيد بموافقة البرازيلي نيمار على الانضمام لريال مدريد بعدما علم بصعوبة انتقاله لنادي برشلونة.

وقال الإعلامي جيرارد روميرو، إن برشلونة بعث رسالة لنيمار طلب فيها من البرازيلي التريث وعدم التسرع في قراره ومنح إدارة البرسا بعض الوقت من أجل إيجاد صيغة نهائية لعودته للكامب نو.