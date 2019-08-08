رياضة | مصر تفوز بلقب البطولة العربية للسباحة القصيرة فى إنجاز جديد للرياضة المصرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصر تفوز بلقب البطولة العربية للسباحة القصيرة فى إنجاز جديد للرياضة المصرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضم المنتخب 19 سباحا وسباحه هم : عمر عادل ، كريم حاتم ، إبراهيم أحمد ، يوسف طارق ، كريم الحويشى، عمر المنسي ، كريم وليد ، يوسف هانى ، محمد زياد ، سلمى هانى ، رولا حسنى ، لجين ضياء ، روان أبو الفضل ، ساره حسن ، فريدة ثروت ، دينا الطيبى ، نورهان زناتي ، رؤي أحمد فرج ، سهيله أبو المجد ، وضم الجهاز الفنى الدكتور محمد دسوقى مديرا فنيا ، وحسين عامر مدربا عاما ، وعلى أبو غادير مدربا ، وهالة غازى مقررة اللجنة الفنية بالاتحاد مديرة إدارية والتى قامت بدور رئيس البعثة ، وحرص المهندس ياسر إدريس رئيس مجلس إدارة الإتحاد المصرى للسباحة وعضو مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية على حضور نهائيات البطولة.

حقق منتخبنا الوطنى للسباحة القصيرة للناشئين تحت ١٨ عاما ، إنجازا جديدا للسباحة المصرية ، بالحصول على المركز الأول وكأس البطولة العربية للسباحه القصيرة التى أختتمت اليوم الخميس بالعاصمة المغربية الدار البيضاء، حيث حصل المنتخب على ٤٠ ميداليه متنوعه ، بواقع 16 ميدالية ذهبية ، و9 ميداليات فضية ، و15 ميدالية برونزية ، وبذلك تكون السباحة المصرية قد اكتسحت البطولة العربية ، لتفوز باللقب بجدارة واستحقاق .