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رياضة | نيمار يعلن قراره النهائي حول الانضمام لريال مدريد

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يعلن قراره النهائي حول الانضمام لريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي قراره النهائي في صفقة الانضمام لنادي هذا الصيف.

واكدت التقارير على أن نيمار وافق بشكل مبدئي على الانضمام لنادي ريال مدريد هذا الصيف ليرحل عن صفوف باريس سان جيرمان بشكل رسمي.

وجاء قرار نيمار بالموافقة على ريال مدريد بعدما أدرك جيداً صعوبة الانضمام لنادي بسبب عدم توصل الناديين لاي اتفاق بسبب رفض ناصر الخليفي .

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