رياضة | رئيس الزمالك يصدم جماهيره بقرار ناري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الزمالك يصدم جماهيره بقرار ناري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض رئيس نادي الزمالك بشكل نهائي فكرة عودة أيًا من الثلاثي البرتغالي جيسفالدو فيريرا أو جورفان فييرا أو جايمي باتشيكو لقيادة الفريق من جديد.

وتلقى مسئولو الزمالك ترشيحات من بعض الوسطاء بعودة أيًا من الثلاثي بسبب تجاربهم الناجحة مع الفريق من قبل وارتباط الجماهير بهم.

وقوبل الأمر بالرفض من جانب رئيس نادي الزمالك والذي أكد على عدم مناقشة المبدأ من الأساس وعدم عودتهم لقيادة الفريق بصورة نهائية.