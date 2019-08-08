رياضة | أول تحرك من الزمالك للرد على شكوي "كهربا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تحرك من الزمالك للرد على شكوي "كهربا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أرسل نادي الزمالك مذكرة رسمية إلى الاتحاد المصري لكرة القدم خاصة بمحمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق السابق تمهيدًا لإرسالها إلى الفيفا للرد على شكوى نادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي الذي تقدم بشكوى رسمية ضد الزمالك والجبلاية لعدم الحصول على البطاقة الدولية للاعب.

وتضمن المذكرة كل العقود الخاصة باللاعب مع الزمالك والتأكيد على قانونية موقف النادي بجانب صورة من إقرار الإستلام للاعب لكل مستحقاته المالية طوال الفترة الماضية بالإضافة إلى تصريحات له يؤكد خلالها على سعادته بالتواجد مع الزمالك وعدم رغبته في ترك الفريق.