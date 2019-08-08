رياضة | مفاجآة .. إستبعاد نجم الزمالك عن مواجهة ديكاداها الصومالى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجآة .. إستبعاد نجم الزمالك عن مواجهة ديكاداها الصومالى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بات جناح نادي الزمالك، خارج حسابات الجهاز الفنى فى ذهاب دور الـ64 لبطولة دورى أبطال أفريقيا امام ديكاداها الصومالى الأحد القادم. وقد حصل نجم الزمالك أحمد "زيزو" على اجازة بسبب زفافه سيعود لمران الفريق بعد عيد الأضحى استعداداً لمباراة الاياب والتي ستلعب يوم 23 من أغسطس. وويغيب عن الزمالك فى مواجهة بطل الصومال كلاً من طارق حامد ومحمود علاء وفرجانى ساسى وإسلام جابر ومحمد أوناجم ومصطفى فتحى ومحمد عبد الشافى.

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