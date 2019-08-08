رياضة | نيوكاسل يدعم جداره الدفاعي بصفقة سويدية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيوكاسل يدعم جداره الدفاعي بصفقة سويدية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، اليوم الخميس، تعاقده مع المدافع السويدي إميل كرافث، من صفوف أميان الفرنسي دون الكشف عن قيمة الصفقة.

وبات كرافث (25 عامًا) رابع صفقات نيوكاسل هذا الصيف حيث انضم للفريق بعقد يمتد لـ4 أعوام.

وقال ستيف بروس مدرب نيوكاسل "لقد أكمل عامه الـ25 الأسبوع الماضي ويمتلك خبرة هائلة حيث شارك في أكثر من 20 مباراة مع منتخب السويد، كما شارك بمسابقة الدوري في 3 دول مختلفة".

وأضاف "بنيانه مناسب للاعب قلب دفاع، يتحدث الإنجليزية بطلاقة ويجيد التعامل مع اللاعبين، إنه صفقة جيدة حقًا".

