رياضة | صدمة كبيرة في بايرن ميونخ بسبب ساني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صدمة كبيرة في بايرن ميونخ بسبب ساني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف تقرير صحفي ألماني أن الألماني ليوري ساني مهاجم فريق مانشستر سيتي قد يوجه صدمة كبيرة لبارين ميونخ بعد إصابتة في مباراة ليفربول في مباراة كأس الدرع الخيرية.

وتعرض الشاب الالماني للإصابة خلال الدقائق العشرة الأولى من بداية المباراة حيث وقع مصاباً في ركبته.

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ووفقاً للإذاعة الالمانية "دويتشه فيله" أن ليروي ساني قد يكون تعرض لإصابة بتمزق في الرباط الصليبي للركبة وقد تطول مدة غيابه عن الملاعب.

وكشفت الصحيفة الالمانية"بيلد" ان تعرض المهاجم الالماني للإصابة ذاتها مما يعني أنه سيغيب حتى انطلاقة الموسم القادم.

ومن المتوقع أن يبدأ بايرن ميونخ في البحث عن بدائل أخرى لتقوية الهجوما البافاري في ظل رحيل الثنائي آريين روبين وفرانك ريبيري بعد نهاية الموسم الماضي بجانب إصابة ليروي ساني الذي كان محتمل مجيئه.