رياضة | تأجيل مباراة الزمالك وديكاداها الصومالى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل مباراة الزمالك وديكاداها الصومالى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصل نادي الزمالك على موافقة الاتحاد الإفريقي وفريق ديكاداها الصومالى لتأجيل لقاء الفريقين ليوم 16 من شهر أغسطس الجاري بدلاً من الأحد القادم.

كما وافق الاتحاد الإفريقي على إقامة مباراة الزمالك وديكاداها الصومالى على ملعب بتروسبورت بعد تعذر إقامة المباراة على نفس الملعب في أول أيام العيد