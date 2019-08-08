رياضة | محمد صلاح يتعرض للعنصرية برسالة جديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد صلاح يتعرض للعنصرية برسالة جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نُشرت تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"من قبل أحد مشجعي نادي إيفرتون ضد النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول.

وأصدرت شرطة "ميرسيسايد" أمس يوم الأربعاء بيانًا بتفاصيل الواقعة التي أوضحت أنها من أحد الأشخاص الذي قام بوضع صورة ساخرة لمو صلاح ، وقام مستخدمي المنصة الاجتماعية بمشاركتها لتنتشر عبر "تويتر"

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وأضافت الشرطة أنها تتعامل مع الواقعة باعتبارها جريمة عنصرية لا تسمح بها أبداً في الأراضي الإنجليزية.

ووفقاً للشبكة البريطانية "بي بي سي" ان اوضح نادي إيفرتون موقفه من الأمر وأكد على أن هناك تحقيق دقيق حول حقيقة إذا كانت تلك الصورة قد تم نشرها بواسطة أحد مشجعي الفريق.

ورد المتحدث الرسمي باسم شرطة "ميرسيسايد": "لن نتهاون مع من يدعو للعنصرية ونعتبرها جريمة جنائية، خاصة مع الذين يستخدمون مواقع التوصل الاجتماعي لاستهداف الآخرين.