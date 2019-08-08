بالوتيلي قريب جدًا من الدوري البرازيلي

أكّدت شبكة سكاي أن النجم الإيطالي ​ماريو بالوتيلي​، بات قريبا جدا من الإنتقال إلى صفوف ​فلامينغو البرازيلي​ في الأيام المقبلة.

وأشارت الشبكة إلى أن صاحب الـ28 عامًا سيوقع على عقدٍ يتقاضى من خلاله ما بين 4 إلى 5 مليون يورو في الموسم واحد.

ولعب بالوتيلي الموسم الماضي مع نيس قبل أن ينتقل إلى مارسيليا على سبيل الإعارة، وبات حرا في سوق الإنتقالات الصيفية ويستطيع الإنضمام إلى أي فريق بشكل حر ومجاني.

ولعب بالوتيلي سابقا مع عدّة اندية، وهي الإنتر وميلان وليفربول ومانشستر سيتي.