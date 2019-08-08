شكرا لقرائتكم رغم التأجيل.. طارق يحيى يقود الزمالك أمام ديكاداها الصومالى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تسبب قرار تأجيل مباراة الزمالك وديكاداها الصومالى فى ذهاب دور الـ64 بدورى أبطال أفريقيا، لتقام يوم 16 أغسطس الجارى، فى تردد أنباء حول إمكانية عدم تولي طارق يحيي، المدير الفني المؤقت للقلعة البيضاء، المسئولية الفنية فى أولي مباريات الأبيض بالبطولة الأفريقية.

وقرر "الكاف"، تأجيل مباراة الزمالك وديكاداها الصومالى فى ذهاب الدور التمهيدى لدوري أبطال أفريقيا، لتقام يوم الجمعة 16 أغسطس بدلا من الأحد المقبل.

Advertisements

وأكد مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، إعلان أسم المدير الجديد خلال ساعات قليلة، بعد الاستقرار على بعض الأسماء النهائية، للتعاقد مع أحدهم وسيكون الإعلان الرسمي فى القريب العاجل.

ووفقا لتصريحات مرتضي منصور، سيكون إعلان أسم المدير الفني الجديد لفريق الزمالك، قبل مباراة بطل الصومال وبالتالي قد يقود المدرب الجديد، المباراة بدلا من طارق يحيي وإن كان الاتجاه الأقوى يقضى بتواجد المدرب الأجنبي فى مقصورة ملعب بتروسبورت لمشاهدة اللقاء خاصة أن توليه المسئولية سيكون قبل المباراة بوقت قصير، لذا سيتم منح طارق يحيي مسئولية قيادة المباراة وهو ما سيتم حسمه خلال الساعات المقبلة.