شكرا لقرائتكم الشحات يرشح معلول لجائزة نسر الأهلى فى الموسم السابق... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تفاعل حسين الشحات نجم الأهلي مع منشور الصفحة الرسمية للنادي لاختيار أفضل لاعب في الأهلي "نسر الأهلي" عن الموسم الماضي الذي توج فيه الفريق الأحمر بلقب الدوري للمرة الرابعة على التوالي ورقم 41 في تاريخه.

واختار حسين الشحات زميله التونسي علي معلول لنيل جائزة نسر الأهلي عن الموسم الماضي، بفضل مساهماته مع الفريق الأحمر في التتويج بلقب الدوري وتربعه على قمة هدافي الأهلي برصيد 8 أهداف والأكثر صناعة للأهداف برصيد 7 أهداف.

وحقق الأهلي لقب الدوري الـ41 في تاريخه برصيد 80 نقطة متفوقا على الزمالك "الوصيف" بفارق 8 نقاط.

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