شكرا لقرائتكم المقاصة يشارك فى بطولة الجونة الودية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وافق مسئولو نادي المقاصة على المشاركة في بطولة الجونة الودية خلال شهر سبتمبر المقبل، ضمن استعدادات الفريق الفيومي لخوض منافسات الموسم الجديد.

ووافقت إدارة المقاصة على طلب الجهاز الفني بالمشاركة في بطولة الجونة الودية عقب انتهاء منافسات، حيث من المقرر أن يخوض مباراتين وديتين بالبطولة في إطار التحضير لانطلاق بطولة الدوري.

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ويحاول الجهاز الفني تحضير لاعبيه جيدا للمنافسة في الموسم الجديد خاصة بعد التعاقد مع عدد كبير من الصفقات لتدعيم صفوف الفريق الفيومي في الموسم الجديد.