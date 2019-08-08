شكرا لقرائتكم 25 يوما تفصل هارب الأهلي عن الإيقاف رسميا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستعد الإيفواري سليماني كوليبالي، مهاجم الأهلي السابق، للإيقاف رسميا، بعد 25 يوما وفقا للعقوبة الصادرة ضده بسبب هروبه من القلعة الحمراء، عام 2017 دون الحصول على أذن ناديه.

وحددت لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يوم 2 سبتمبر المقبل كموعد نهائي لسداد كوليبالي قيمة الغرامة الموقعة عليه، بسبب هروبه من الأهلي قبل إصدار قرار رسمي بإيقافه.

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وفاجئ كوليبالي، مسئولي النادي الأهلي، بالهروب والانتقال لصفوف نادي بارتيك الإسكتلندي عام 2017 قبل الانضمام لنادي النجم الساحلي التونسي فى مايو الماضي.

وينتظر النادي الأهلي، تقاضي مليون و436 ألف دولار بناءا على قرار لجنة الانضباط الصادر ضد كوليبالي لهروبه من القلعة الحمراء وفسخ تعاقده الممتد من طرف واحد، دون أذن ناديه.

ويرفض النادي الأهلي، أى حلول ودية مع كوليبالي بحل الأزمة ودياً، حيث يتمسك مسئولو القلعة الحمراء، بتقاضي قيمة الغرامة الموقعة على اللاعب الإيفواري كاملة بعد محاولاته تخفيض المبلغ وتقسيطه.