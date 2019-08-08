شكرا لقرائتكم فيفا يصدر بطاقة دولية مؤقتة لكهربا خلال شهر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكد المصدر على إن الفيفا سيستخرج بطاقة دولية مؤقتة لمحمود كهربا خلال 30 يوما من طلبها، ويحق له اللعب مع ناديه الجديد، مضيفا أن الفيفا سينظر شكوى الزمالك ضد اللاعب وسيتم تغريمه 9 ملايين جنيه هى قيمة الفترة المتبقية من عقد اللاعب مع الزمالك، ويحق لأفيس البرتغالى بيع كهربا بعد استخراج البطاقة المؤقتة.
وأرسل أفيس البرتغالى شكوى رسمية مؤخرا إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" ضد اتحاد الكرة المصرى والزمالك بسبب رفض إرسال البطاقة، وهو ما دفع الفيفا لإرسال خطاب للجبلاية يطلب توضيح موقفها وأسباب عدم إرسال بطاقة اللاعب لناديه الجديد.
وتضمن رد اتحاد الكرة للفيفا على شكوى أفيس البرتغالى، أن اللاعب مرتبط بعقد سار مع ناديه الزمالك ويتبقى فيه 3 مواسم مقبلة، بجانب أن العقد موثق فى اتحاد الكرة ولا صحة لما يتردد حول إدعاءات اللاعب ببطلانه، وهو ما يمنع اتحاد الكرة من إرسال بطاقة اللاعب للبرتغال، لأن اللاعب خالف عقده مع الزمالك.
يذكر ان كهربا يعتمد على بطلان عقده الجديد مع الزمالك لعدم توثيق العقد فى الموعد المحدد بناء على لوائح شئون اللاعبين التى تنص على توثيق العقد خلال 30 يوم من توقيعه .
كانت هذه تفاصيل خبر فيفا يصدر بطاقة دولية مؤقتة لكهربا خلال شهر... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.