شكرا لقرائتكم فيفا يصدر بطاقة دولية مؤقتة لكهربا خلال شهر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر باتحاد الكرة، أن شكوى أفيس البرتغالى ضد الجبلاية والزمالك إلى الفيفا الهدف منها استخراج بطاقة مؤقتة لمحمود عبد المنعم كهربا مع ناديه الجديد.

وأكد المصدر على إن الفيفا سيستخرج بطاقة دولية مؤقتة لمحمود كهربا خلال 30 يوما من طلبها، ويحق له اللعب مع ناديه الجديد، مضيفا أن الفيفا سينظر شكوى الزمالك ضد اللاعب وسيتم تغريمه 9 ملايين جنيه هى قيمة الفترة المتبقية من عقد اللاعب مع الزمالك، ويحق لأفيس البرتغالى بيع كهربا بعد استخراج البطاقة المؤقتة.

وأرسل أفيس البرتغالى شكوى رسمية مؤخرا إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" ضد اتحاد الكرة المصرى والزمالك بسبب رفض إرسال البطاقة، وهو ما دفع الفيفا لإرسال خطاب للجبلاية يطلب توضيح موقفها وأسباب عدم إرسال بطاقة اللاعب لناديه الجديد.

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وتضمن رد اتحاد الكرة للفيفا على شكوى أفيس البرتغالى، أن اللاعب مرتبط بعقد سار مع ناديه الزمالك ويتبقى فيه 3 مواسم مقبلة، بجانب أن العقد موثق فى اتحاد الكرة ولا صحة لما يتردد حول إدعاءات اللاعب ببطلانه، وهو ما يمنع اتحاد الكرة من إرسال بطاقة اللاعب للبرتغال، لأن اللاعب خالف عقده مع الزمالك.

يذكر ان كهربا يعتمد على بطلان عقده الجديد مع الزمالك لعدم توثيق العقد فى الموعد المحدد بناء على لوائح شئون اللاعبين التى تنص على توثيق العقد خلال 30 يوم من توقيعه .