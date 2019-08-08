شكرا لقرائتكم طارق يحيى: تأجيل المباراة فى مصلحتنا وموجود لحد ما يقولولى شكرا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال المدير الفنى المؤقت للزمالك، طارق يحيى، إن تأجيل لقاء الذهاب أمام ديكاداها الصومالى، فى دور الـ 64 فى دورى أبطال أفريقيا، من الأحد المقبل إلى يوم الجمعة الموافق 16 من شهر أغسطس الجارى، يصب فى صالح الفريق الأبيض لعدة أسباب أولها وصول اللاعبين إلى قدر أكبر من الجاهزية.

وأضاف "يحيى" فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن تأجيل اللقاء سيساهم فى رفع جاهزية بعض اللاعبين من 50% إلى 70%، وسنستعيد أيضا جهود بعض اللاعبين بعد نهاية أجازتهم ويتم تحديد موقفهما مثل طارق حامد الذى عاد للتدريبات بالأمس وكذلك فرجانى ساسى وأيضا تجهيز المصابين مثل محمود علاء".

وعلق عن موقفه فى الاستمرار فى قيادة الفريق الأبيض بعدما كُلف بإدارة لقاء الذهاب قال طارق يحيى:"أنا قولت قبل كده أنا موجود لأنى ابن الزمالك ومستعد أكون موجود يوم واحد لخدمة النادى، الذى صنع اسمى وتاريخى ولذلك فأنا موجود حتى يُقال لى شكراً ويتم تسليم المهمة للمدرب الأجنبى".