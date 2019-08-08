بث مباشر .. مشاهدة مباراة اليمن ولبنان اليوم الخميس بطولة إتحاد غرب آسيا لكرة القدم

الاثنين الماضي تمكن المنتخب اللبناني من تجاوز خشونة الاداء الفلسطيني وتكتله الدفاعي المنظم، فكان الافضل استحواذاً وتحركاً لكنه لم يفلح في هزّ شباك خصمه. واختير حارسه مهدي خليل افضل لاعب في المباراة، كما سبق أن اختير زميله حسن شعيتو (موني) أفضل لاعب في المباراة مع سوريا.

وقد اتضح جلياً من خلال المباريات الثلاث اختبار الجهاز الفني بقيادة الروماني ليفيو تشيوبوتاريو غالبية لاعبيه، إذ زج 20 لاعباً من أصل 23 حتى الآن، وذلك في اطار التوظيف المنشود للجهود.

وشدّد رئيس لجنة المنتخبات عضو اللجنة التنفيذية الدكتور مازن قبيسي على اهمية التعاون في المرحلة الجديدة وتضافر الجميع لبلوغ مسافة بعيدة ونتائج نوعية في الإمكان تحقيقها في إطار قواعد واضحة وصريحة.

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وكان الدكتور قبيسي انضم إلى البعثة اللبنانية في كربلاء وحضر مباراتي لبنان أمام سوريا وفلسطين، وتابع عن كثب التحضيرات والحصص التدريبية وبحث مع الجهازين الاداري والفني في ما يعزز من وضع المنتخب ويساهم في اعداده في الشكل المطلوب للتصفيات المزدوجة التي تنطلق في 5 ايلول المقبل، مؤكداً اهمية البناء على ما سبق من ناحية استثمار النقاط الايجابية وتطويرها ومعالجة الثغرات، مبدياً ارتياحه للصورة التي ظهر بها المنتخب في بطولة “غرب آسيا”، واعتبرها محطة مهمة في تكوين شخصيته وما ينتظر منه.

بدوره وصف المدير الفني المدرب الروماني ليفيو تشيوبوتاريو المنتخب اليمني بـ”الشجاع والمجتهد وعلينا التعامل بما يناسب مع هاتين الصفتين” وحذر من “حرصه الدفاعي الشديد واعتماده مرتدات خاطفة متى سنحت له الفرصة. في المقابل من المفروض أن ننهي مبارياتنا في هذه المجموعة بصورة جيدة، فالتفاعل الميداني والتحرك المناسب يضمنان ذلك وهما مفيدان للاعبين ولمعنوياتهم”، لافتاً إلى أن المطلوب أمام فلسطين كان تأكيد “ما قدمناه في المباراتين الأوليين، سيما وان الجميع تفاعل مع أدائنا وثمّن التنظيم الدفاعي وحسن الاستحواذ”، مطالباً دائماً بـ”توزيع المهام وادارة مثلى للجهد والتركيز المستمر”.

واشار تشيوبوتاريو إلى أن الامور متقاربة جداً في كرة القدم الحديثة والاوراق مكشوفة، ويبقى الفارق في استثمار الامكانات والكفاءات المتوافرة وفرض الشخصية والثبات في التصميم، ما يوفر حلولاً ويسهل تجاوز الضغط والعقبات واستعادة المبادرة سريعاً.