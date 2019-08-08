يلا شوت اليمن ولبنان اليوم في بطولة إتحاد غرب آسيا لكرة القدم على العراقية الرياضية

يواجه منتخب لبنان نظيره منتخب اليمن اليوم في السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة الثامنة والنصف بتوقيت السعودية، في الجولة الرابعة والآخيرة، ضمن منافسات المجموعة الاولى من بطولة غرب آسيا التاسعة التي تستضيفها مدينة كربلاء العراقيةوحصل المنتخب اللبناني على 4 نقاط بعد الفوز على سوريا بنتيجة 2 – 1 والتعادل مع فلسطين 0 – 0، والخسارة أمام العراق 0 – 1، في مقابل نقطة واحدة للمنتخب اليمني من التعادل مع المنتخب السوري بنتيجة 1 – 1.

نقدم خدمة مشاهدة مباراة اليمن ولبنان بث مباشر اليوم يلا شوت ، ويبحث المنتخب اللبناني عن الفوز خاصة وأنّه لا بديل أمامه، حال محاولته تصدر المجموعه من أجل الوصول للمباراة النهاائية، بينما يأمل المنتخب الفلسطيني للفوز هو الآخر بالمباراة من أجل محاولة حصد الـ3 نقاط والدخول في مربع المنافسة خاصة ولو هزم المنتخب العراقي.

ويلعب كلا من منتخب اليمن وفلسطين ضمن المجموعة الأولى التي تضم كلا من منتخبات سوريا والعراق، ضمن بطولة اتحاد غرب آسيا والتي تقام في العراق على مجموعتين تضم 9 منتخبات بعد عدة سنوات، و يتأهل منتخب واحد عن كل مجموعة هو من يصعد للنهائي، ليخوض المباراة الاخيرة والحصول عن اللقب.

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يختتم منتخب لبنان لـ #كرة_القدم مبارياته ضمن منافسات المجموعة الاولى من بطولة غرب آسيا التاسعة التي تستضيفها مدينة كربلاء العراقية عندما يواجه نظيره اليمني مساء اليوم الخميس الساعة 19:30 في مباراته الرابعة الأخيرة.

يبلغ رصيد المنتخب اللبناني 4 نقاط من فوز على سورية بنتيجة 2 – 1 وتعادل مع فلسطين 0 – 0، وخسارة أمام العراق 0 – 1، في مقابل نقطة واحدة للمنتخب اليمني من تعادل والمنتخب السوري بنتيجة 1 – 1.

ويعول لبنان على تحقيق نتيجة جيدة تعكس مدى نجاح الخطوات الأولى من ورشة تحضيراته في ظل قيادة فنية جديدة، استعداداً للتصفيات المزدوجة المؤهلة الى بطولة العالم 2022 المقررة في قطر ونهائيات كأس آسيا 2023.