شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل مباراة الزمالك وبطل الصومال إلى 16 أغسطس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - في تطور سريع للأحداث داخل نادي الزمالك حول أزمة ملعب مباراة الفريق الكروي الأول مع نظيره ديكاداها بطل الصومال في ذهاب دور الـ64 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، استقر الرأي داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» على تأجيل المباراة ليوم الجمعة المقبل 16 أغسطس بعد موافقة الفريقين.

وتنفرد «المصري اليوم» بتفاصيل اتفاق التأجيل بعد فشل حل أزمة الملعب وإقامة المباراة في القاهرة بعد تمسك الأمن بنقلها إلى السويس أو برج العرب بسبب تزامنها مع أول أيام عيد الأضحي المباراة، وتقدم مسؤولو نادي ديكاداها الصومالي بطلب لتأجيل المباراة بشكل رسمي وحصلوا على موافقة الزمالك بتأجيلها اسبوع لتقام الجمعة المقبل بدلا من بعد غد الأحد.

وخاطبت إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضي منصور، الاتحاد الإفريقي «كاف» وأبلغته بالموافقة على طلب ديكاداها التأجيل، مما اضطر «كاف» للاستجابة لرغبة الفريقين وإعلانه تأجيل المباراة بشكل نهائي ليوم الجمعة المقبل، على أن تقام المباراة في القاهرة سواء على استاد القاهرة الدولي أو ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس خصوصاَ أن مسؤولي النادي الصومالي تمسكوا بحقهم في اللعب في القاهرة وفقا للوائح الكاف وبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وحصل الجهازان الفني والإداري للزمالك على موافقة الاتحاد الإفريقي بتأجيل المباراة لتقام مباراة الذهاب يوم 16 أغسطس على أن تقام مباراة الإياب في القاهرة أيضا يوم 22 من الشهر ذاته.

وسادت حالة من الارتياح داخل الجهاز الفني للزمالك بقيادة طارق يحيي بعد تأجيل المباراة وانتهاء أزمة الملعب التي تسببت في ارتباك برنامج الإعداد خلال الساعات الماضية، واستقر يحيي على إلغاء المعسكر المغلق الذي كان من المفترض أن يدخله الفريق غدا، وقرر استئناف التدريبات بشكل يومي على ملعب النادي لحين موعد المباراة الجديد.