كوتينيو مطلوب في المانيا وايطاليا

كشفت تقارير صحف اسبانية، ان الدولي البرازيلي فيليب ​كوتينيو​ نجم نادي ​برشلونة​ الاسباني اصبح مطلوباً في الدوري الالماني والايطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. واشارت صحيفة "سبورت" الإسبانية، ان ​بايرن ميونيخ​ الالماني و​يوفنتوس​ الايطالي يرغبان في التعاقد مع نجم السيليساو خلال الميركاتو الحالي. واضافت الصحيفة، أنّ وكيل أعمال البرازيلي يبحث له عن مخرج خلال الأيام المتبقية قبل غلق السوق. وأشارت الصحيفة، الى ان اليوفي والبايرن يتطلعان لاستعارة كوتينيو خلال الموسم المقبل مع احقيه الشراء. يذكر أنّ برشلونة كان يرغب في مبادلة كوتينيو مع لاعب باريس سان جيرمان، نيمار دا سيلفا، إلا أنّ بطل الدوري الفرنسي رفض ذلك.

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