رسمياً: ماينز يضم لاعب ليفربول على سبيل الاعارة

أعلن نادي ماينز الالماني، اليوم رسمياً عن تعاقده مع المهاجم النيجيري تايوو اوونيي قادماً من صفوف ليفربول الانكليزي، على سبيل الإعارة لموسم واحد فقط.
وانضم اوونيي ، 21 عاما، إلى ليفربول في عام 2015، الا انه لم يشارك مطلقاً مع الفريق الاول.
واحترف اوونيي في فرانكفورت الألماني ونيميجين الهولندي وأندية أخرى على سبيل الإعارة، خلال المواسم الماضية.
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