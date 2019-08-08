رسمياً: ماينز يضم لاعب ليفربول على سبيل الاعارة

أعلن نادي ​ماينز​ الالماني، اليوم رسمياً عن تعاقده مع المهاجم النيجيري تايوو اوونيي قادماً من صفوف ​ليفربول​ الانكليزي، على سبيل الإعارة لموسم واحد فقط.

وانضم اوونيي ، 21 عاما، إلى ليفربول في عام 2015، الا انه لم يشارك مطلقاً مع الفريق الاول.

واحترف اوونيي في فرانكفورت الألماني ونيميجين الهولندي وأندية أخرى على سبيل الإعارة، خلال المواسم الماضية.