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صحف إيطاليا تنشغل بوصول لوكاكو وخسارة يوفنتوس

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ركزت الصحف الإيطالية الصادرة، صباح اليوم الخميس، على اقتراب روميلو لوكاكو، مهاجم مانشستر يونايتد، من التوقيع رسميًا لصفوف إنتر ميلان. 

وعنونت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت": "لقد هزموا يوفنتوس، لوكاكو ملك إنتر ميلان".

وأضافت "مانشستر يونايتد سيحصل على 65 مليون يورو بالإضافة إلى 10 ملايين أخرى كمكافآت، ليصبح لوكاكو أغلى صفقة في تاريخ النيراتزوري، وسيجري الفحص اليوم".

وتابعت "ديبالا يقول لا لتوتنهام، عملية شد وجذب مع البيانكونيري".

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فيما عنونت صحيفة "كوريري ديللو سبورت": "لوكاكو، إنتر يفوز وكونتي يمتلك اللاعب الآن".


وواصلت " عقد لمدة 5 سنوات سيحصل فيها لوكاكو على 7 ملايين يورو كراتب سنوي، فيما سيحصل اليونايتد على 65 مليون يورو بالإضافة إلى 10 ملايين أخرى".

وأضافت "السوق الإنجليزي يغلق اليوم، توتنهام وديبالا والدفعة الأخيرة".
وقالت صحيفة "توتو سبورت" :"لوكاكو إلى إنتر، ويوفنتوس يرد بصفقة بوجبا".

وأضافت "كونتي بإمكانه أن يبتسم، تشانج منحه القناص الذي رغب في ضمه، اليوم السرق الإنجليزي سيغلق.. ومفاوضات بين توتنهام وديبالا مستمرة".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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