نشر قائد ​فريق ليون​ السابق ولاعب ​فريق ريال بيتيس الاسباني​، ​نبيل فقير​ صورة له اثناء خوضه لقائه الاول في ​اسبانيا​ برفقة فريقه الجديد بعد تألقه في السابق خلال منافسات ​الدوري الفرنسي​. ودون رسالة صغيرة عبر فيها عن سعادته بتحقيق نتيجة جيدة وتسجيله هدفاً على ارض بيتيس رغم أن المباراة كانت ودية وذلك على صفحته الرسمية الخاصة على ​مواقع التواصل الاجتماعي​ "انستغرام".

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كانت هذه تفاصيل خبر فقير يعلق عقب مباراته الاولى مع بيتيس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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