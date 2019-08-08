دزيكو يقترب أكثر من الإنتر

كشف موقع كالتشيو ميركاتو أنّ نادي ​الإنتر​ إقترب من الحصول على خدمات مهاجم ​نادي روما​ والدولي البوسني ​إيدين دزيكو​، خلال الفترة المقبلة.

وأشار الموقع إلى أن وكيل أعمال اللاعب سيلفانو مارتينا عقد إجتماعا مطولا مع المدير الرياضي في نادي روما ​جيانلوكا بيتراكي​ في مدينة ميلانو، لإخباره في رغبة صاحب الـ33 عاما بالرحيل إلى النيراتزوري.

وأضاف الموقع أن نادي الإنتر يتجه بدوره إلى تلبية مطالب روما بتقديم عرض قيمته 20 مليون يورو مقابل التخلي عن دزيكو، أي أكثر بـ5 مليون يورو من العرض السابق.