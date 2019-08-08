كشف موقع كالتشيو ميركاتو أنّ نادي الإنتر إقترب من الحصول على خدمات مهاجم نادي روما والدولي البوسني إيدين دزيكو، خلال الفترة المقبلة.
وأشار الموقع إلى أن وكيل أعمال اللاعب سيلفانو مارتينا عقد إجتماعا مطولا مع المدير الرياضي في نادي روما جيانلوكا بيتراكي في مدينة ميلانو، لإخباره في رغبة صاحب الـ33 عاما بالرحيل إلى النيراتزوري.
وأضاف الموقع أن نادي الإنتر يتجه بدوره إلى تلبية مطالب روما بتقديم عرض قيمته 20 مليون يورو مقابل التخلي عن دزيكو، أي أكثر بـ5 مليون يورو من العرض السابق.
كانت هذه تفاصيل خبر دزيكو يقترب أكثر من الإنتر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.