غلطة سراي بطل السوبر التركي بأقدام مغربية

حقق نادي ​غلطة سراي​ لقب السوبر التركي، بعد الفوز على حساب ​أكهيسار سبور​ بنتيجة هدف مقابل لاشيء، في المباراة القوية التي جمعت بينهما على ملعب "إيريمان" في العاصمة أنقرة.

ونجح المغربي ​يونس بلهندة​ في تسجيل هدف المباراة الوحيد، في الدقيقة 39، بمجهود فردي بعد تلاعبه بدفاع الفريق الخصم على مشارف منطقة الجزاء، قبل أن يسدد الكرة في الزاوية البعيدة عن الحارس، ليعلن بذلك تقدم فريقه في المباراة، وتتويجه باللقب الـ16 في مسابقة السوبر التركي.

وكان غلطة سراي قد حقق الموسم الماضي ثنائية الدوري والكأس.