توج نادي ​هانوي الفيتنامي​ بطلاً لمنطقة آسيان بعد فوزه على مواطنه ​بيكامكس بينه دونغ​ 1-0 في إياب نهائي منطقة آسيان في ​كأس الاتحاد الآسيوي 2019​ . ونجح هانوي في تسجيل هدف الفوز عن طريق بابي عمر فايي عند الدقيقة 61 من زمن اللقاء. وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بفوز هانوي بنتيجة 1-0 ايضا . Advertisements وتأهل هانوي للمنافسة في نصف نهائي المناطق إلى جانب ​التين عسير التركماني​ و​25 نيسان الكوري الشمالي​ و​أبهاني دكا​ من بنغلادش. ويواجه هانوي في نصف نهائي المناطق مع التين عسير ذهابا يوم 20 آب/أغسطس، وايابا يوم 27 منه . ويتأهل الفائز في بطولة المناطق لمواجهة بطل منطقة غرب آسيا في نهائي كأس الاتحاد الآسيوي 2019 حيث تقام المباراة النهائية يوم 2 تشرين الثاني/نوفمبر على أرض الفائز ببطولة المناطق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كأس الاتحاد الآسيوي: هانوي الفيتنامي بطلا لمنطقة آسيان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.