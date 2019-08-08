وولفرهامبتون يقترب من ضم الإيفواري كيسييه

كشف موقع فوتبول إيطاليا أن نادي ​وولفرهامبتون​ الإنكليزي إقترب من التعاقد مع نجم خط وسط نادي ​ميلان​ والدولي الإيفواري ​فرانك كيسييه​ Franck Kessie، خلال الساعات المقبلة المتبقية من سوق الإنتقالات الصيفية في إنكلترا.

وأشار الموقع إلى أن النادي الإنكليزي سوف يدفع لنادي ميلان مبلغ 25 مليون يورو بالإضافة إلى 3 مليون يورو كمكافآت لتصل الصفقة إلى 28 مليون يورو.

وكان ميلان قد تعاقد مع كيسييه في صيف العام 2017 على سبيل الإعارة لمدة عامين، قبل أن يدفع الروسونيرو مبلغ 24 مليون يورو لنادي أتالانتا.