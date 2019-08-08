شكرا لقرائتكم فيفا يتحرك بشأن البطاقة الدولية لكهربا.. رسميا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل طلب الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، من اتحاد الكرة المصرى، إرسال رد رسمى لتوضيح أسباب رفضه إرسال البطاقة الدولية للاعب محمود كهربا، لناديه الجديد أفيس البرتغالى.
تقدم الاتحاد البرتغالى لكرة القدم، بالإنابة عن نادى أفيس البرتغالى، المحترف ضمن صفوفه محمود عبد المنعم كهربا، بشكوى رسمية إلى الفيفا ضد اتحاد الكرة المصرى ونادى الزمالك بسبب عدم إرسال البطاقة الدولية للاعب محمود كهربا.
وتسلم اتحاد الكرة إخطارا من الفيفا بوجود شكوى ضده من نظيره البرتغالى ونادى أفيس، بسبب عدم إرسال البطاقة الدولية للاعب بعد توقيعه لناديه الجديد.
يذكر أن كهربا وقع منذ فترة لأفيس البرتغالى، وأرسل ناديه طلبا للجبلاية لإرسال البطاقة الدولية إلا أن الزمالك رفض إرسالها بداعى سريان عقده مع اللاعب.
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