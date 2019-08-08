شكرا لقرائتكم اتحاد الكاراتيه يعسكر فى شرم الشيخ استعدادا لبطولة العالم للشباب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر اتحاد الكاراتيه، برئاسة محمد الدهراوى، على إقامة معسكر مغلق للاعبى المنتخب رجال تحت 21 سنة، مع نظيره الفرنسى، في شرم الشيخ، يبدأ اليوم الخميس ويستمر حتى 14 أغسطس الجارى .

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وقال محمد الدهراوى، أن المنتخب يشارك بقوام 14 لاعبا بينما المنتخب الفرنسى بـ 13 لاعبا، و يأتى المعسكر لتوفيرالإحتكاك مع كل المدارس المختلفة، حيث أن المنتخب الفرنسى من الفرق الرائدة فى اللعبة، وبذلك سيقضى لاعبى المنتخب إجازة عيد الأضحى فى المعسكر بشرم الشيخ .

ويستعد منتخب الكاراتيه المصرى و الفرنسى لدورة الألعاب الاوليمبية التى تقام بطوكيو ، وكذلك بطولة العالم للشباب أكتوبر المقبل .