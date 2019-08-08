شكرا لقرائتكم الاعتذارات تتوالى على منصب المدرب العام للزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت مصادر مطلعة داخل نادي الزمالك، تقديم عدد من نجوم الفريق السابقين، اعتذارات لمجلس الإدارة، عن التواجد فى الجهاز الفني الجديد للقلعة البيضاء، بقيادة المدير الفنى الأجنبي المنتظر التعاقد معه.

أوضحت المصادر الزملكاوية، لـ"الخليج 365"، أن مجلس الإدارة قام باستطلاع آراء العديد من مدربي نادي الزمالك، بخصوص تولي منصب المدرب العام فى الجهاز الفني الجديد، لكنه فوجئ باعتذار عدد من الأسماء التى تم ترشيحها.

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ويتمسك مجلس الزمالك، بوجود مدرب مصري، ضمن الجهاز الفني الجديد، بقيادة المدرب الأجنبي المنتظر، ليكون على دراية بكل كبيرة وصغيرة داخل الفريق الأبيض، ومساعدة الخواجة فى قيادة السفينة البيضاء، وفك كافة الشفرات التى قد تواجه المدرب القادم.

ويعلن نادي الزمالك، عن أسم المدير الجديد خلال ساعات قليلة، وفقا لتأكيدات مرتضي منصور رئيس القلعة البيضاء، بالاستقرار على بعض الأسماء النهائية، للتعاقد معها وسيكون الإعلان الرسمي فى القريب العاجل.