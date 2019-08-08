شكرا لقرائتكم تقارير يونانية: ميلويفيتش أقوى المرشحين لتدريب الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكدت تقارير إعلامية يونانية أن فالدان ميلويفيتش المدير الفني لنادي النجم الأحمر الصربي يعد من أقوى المرشحين لتدريب الزمالك خلال الفترة القادمة خلفاً للمدرب المقال خالد جلال.

كشف موقع "24 سبورت"، أن فالدان ميلويفيتش المدير الفني السابق لنادي بانيونيوس اليوناني تلقى عرضاً لتدريب الزمالك مقابل مليون يورو بخلاف مكافآت أخرى، مشيرة إلى أن المدرب المصري يرتبط بعقد مع النجم الأحمر الصربي يمتد لموسم أخر.

ونجح ميلويفيتش في قيادة النجم الأحمر للفوز بالدوري الصربي "مرتين" موسم 2017-2018 وموسم 2018-2019.

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اقترب مسئولو نادى الزمالك من حسم ملف المدير الفنى الجديد الذى سيتولى مهمة قيادة الفارس الأبيض خلال المرحلة المقبلة خلفًا لخالد جلال الذى تمت إقالته.

وتوجه أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بالزمالك إلى صربيا بعد انتهاء رحلته إلى فرنسا وعدم التمكن من حسم المفاوضات مع بعض المدربين هناك، ليدخل الصربى فالدان ميلويفيتش المدير الفنى للنجم الأحمر الصربى، صاحب الـ49 عامًا، دائرة المرشحين لتولى قيادة الفريق الأبيض.

وتنتظر جماهير الزمالك الإعلان عن اسم المدير الفنى الجديد، خاصة بعدما نجح مجلس الإدارة فى إبرام 11 صفقة جديدة، وهم محمد عواد حارس الإسماعيلى ومحمد أوناجم جناج الوداد المغربى وأشرف بن شرقى مهاجم الهلال السعودى ومحمد صبحى حارس بتروجت ومحمد أبو جبل حارس سموحة ومحمد عبد الشافى ظهير أهلى جدة وإسلام جابر المنضم من المقاصة وكريم بامبو، وعودة محمود عبد الرازق شيكابالا ومصطفى محمد، وإمام عاشور الذى لم يقيد فى القائمة الأفريقية.