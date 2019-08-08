عادل مصطفى: الجهاز الفنى للمقاصة يضم أهلاوية وزملكاوية ولكننا متفقون...

جدة - عمرو شويل كشف عادل مصطفى المدرب العام لنادى مصر المقاصة، عن استعدادات فريقه للموسم الجديد، حيث أكد على أنه فترة الإعداد هذا الموسم هى الانجح منذ فترة طويلة مؤكداً أن الفريق الفيومى سوف يقدم موسما قويا للغاية.

وأكد عادل مصطفى فى مداخلة هاتفية لقناة "تايم سبورت" على أن تقارب السن بين لاعبى الفريق والجهاز الفنى يزيد من أسهم نجاح المقاصة فى الموسم الجديد فضلا عن الاحترام والتركيز الذى يسود أجواء المعسكر، مشيراً إلى أن المهاجم صلاح أمين يعد إضافة قوية لفريق المقاصة بفضل خبراته الطويلة بالدورى الممتاز، بالاضافة لـ "أيدو موسيس" مهاجم حرس الحدود، قائلا: "نعول كثيراً على هذا الثنائى لتعويض رحيل جون أنطوى لبيراميدز "

وقال عادل مصطفى إن الجهاز الفنى للمقاصة ينوى التعاقد مع لاعب من شمال أفريقيا ولكن لم نستقر عليه حتى الان.

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وعلق عادل مصطفى على سؤال بشأن التعاون مع المدير الفنى للمقاصة قائلا: ليس لدينا ميول وانتماءات سوى تشجيع المقاصة وتحقيق أهداف الفريق رغم أن لكل منا هويته المعروفة للجميع".

وكان وليد هويدى مدير الكرة بالمقاصة، قد أوضح فى وقت سابق بأن الفريق اختتم معسكره بالإسكندرية بالمباراة الودية التى خاضها أمام فريق الرجاء المطروحى وخسرها 3/1، وسيعود إلى القاهرة اليوم الخميس.